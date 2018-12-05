Merkez Bankası’ndan açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019 yılı para ve kur politikası metnindeki detaylar dikkat çekti.

Metinde “2019’da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir” denildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

*TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak

*Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulmakta

*Enflasyon hedefi hükümet ile varılan mutabakatla yüzde 5 seviyesinde korundu; para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacak.

*Enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesi; daha sonra kademeli olarak azalarak yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması hedeflenmekte

*Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek

*TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamakta

*Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacak.

*Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda ise TCMB Para Polıtıkası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi verecek.

*TCMB, döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edecek.

*Para politikası kurulu, 2019 yılında, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 8 toplantı yapacak

*Önümüzdeki dönemde iletişim politikası destekleyici bir araç olarak etkin bir biçimde kullanılacak.

*TCMB nezdindeki döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek

*Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından doğrudan karşılanacak

*TL depoları karşılığı döviz depoları ihaleleri ile döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edilecek

HÜRRİYET