Merkez Bankası’ndan faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 2023 yılının ilk faiz kararını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün topladı.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 9’da sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun, toplantının ardından faiz kararı belli oldu. Yılın ilk toplantısının ardından politika faizi yüzde 9’da sabit kaldı. Ekonomistler de faizin sabit kalmasını bekliyordu.
Merkez Bankası açıklamasında, “Yılın son çeyreğine dair göstergeler, zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin iç talepteki görece güçlü seyirle telafi edildiğine işaret etmektedir.” denildi.