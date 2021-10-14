Merkez Bankası’ndan flaş değişim

Ekonomide doların yükselişi ile yaşanan hareketlilik sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda değişim yaşandı.

Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29’uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.