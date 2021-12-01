Merkez Bankası’ndan flaş karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dövizdeki hareketlilik sonrası müdahalede bulundu.
Merkez Bankası, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir ” sözleri kullanıldı.
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığı da anlatıldı. Açıklamanın ardından döviz kuru düşüşe geçti.
Güne 13 lira 50 kuruş seviyelerinde başlayan dolar kuru 12 lira 90 kuruş seviyelerine çekildi.