Merkez Bankası’ndan kritik karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL Türkiye zorunlu karşılıklara uygulanan faizi 100 puan indirdi.

umhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım’dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22.10.2021 ile 17 Kasım 2021 tarihleri arasında arasında yüzde 10,50 olarak uygulanan faiz oranı 18 Kasım’dan geçerli olacak şekilde yüzde 9,50 olarak uygulanmaya başlandı.

Açıklamada, “18.11.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının “Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi” başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde %9,5 ile %15 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır.” denildi.