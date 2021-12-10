Merkez Bankası’ndan kritik müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dövizde yaşanan hareketlilik sonrası müdahalede bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

Geçen hafta iki kez satım yönünde döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugün bir kez daha aynı yönde müdahalede bulundu.

Müdahaleyi önceki duyurularında olduğu gibi, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” açıklaması ile bildiren TCMB, bu müdahaleye 13,90 TL’nin üzerinden başladığı görüldü.

Satım yönündeki bu doğrudan müdahale ile kur 13,73 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar/TL bugün en yüksek 13,9598 seviyesini görerek rekor kırmıştı.