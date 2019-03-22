Merkez Bankası’ndan yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda yaşanan gelişmelerin göz önüne alınarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasalardaki son gelişmeleri dikkate alarak yeni bir adım attı.
Merkez Bankası’nın aldığı kararla 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi. İhalelere verilen aranın süresi ise belirtilmedi.
Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihalesini ara verdiği açıklaması sonrası kur 5,58’li seviyelerden 5,55’e geriledi.
TRT