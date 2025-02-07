Merkez Bankasının Enflasyon Tahminleri Güncellendi

MERKEZ BANKASI BAŞKANI RAPORUNU SUNDU

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk raporunu açıklıyor. Karahan’ın yorumlarından öne çıkan unsurlar arasında dezenflasyon sürecinin devam ettiği yer alıyor. Makroekonomik göstergelerin de bu süreçle uyum içinde geliştiği gözlemleniyor. Son zamanlarda, küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin önemli ölçüde arttığı ifade ediliyor. Piyasa fiyatlamaları, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025 yılında faiz indiriminin yavaşlayacağına işaret ediyor. Dördüncü çeyreğe dair mevcut üretim göstergeleri, ekonomik aktivitede ılımlı bir iyileşmeyi işaret ediyor. Mal ve hizmet talebine yönelik veriler, talep koşullarının enflasyondaki düşüşü destekleyecek seviyede olduğunu gösteriyor. Karahan, sıkı para politikaları sonucunda iç talepteki dengeli seyrin devam edeceğini vurguluyor. Çıktı açığının gelecek dönemde negatif bölgede kalacağı ve dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacağı belirtiliyor.

CARI AÇIKTAKİ BEKLENTİLER

Gelecek dönem için cari açıkta bir artış öngörülüyor. Ancak bu artış, sıkı parasal duruşun etkisiyle sınırlı kalacak. Milli gelire oranla cari açığın, 2025 yılında tarihsel ortalamanın altında kalması bekleniyor. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş son çeyrekte de devam ediyor. Ocak ayındaki ana eğilim, öngörülerle uyumlu olarak yükseliyor. Zamana bağlı fiyatlama yapan grupta fiyat artışları artarken, duruma bağlı fiyat belirleyen kalemlerdeki artış oranı geçmiş yıla göre daha düşük seyrediyor. Kartla yapılan harcamalarda ise reel bir düşüş gözlemleniyor.

Resmi sağlık muayene katılım paylarında 2017 yılından bu yana ilk kez bir artış yapıldı. Gerçekleşen bu yüksek artışın ocak ayı tüketici enflasyonuna etkisi 0,6 puan olarak hesaplandı. Ayrıca, düzenlemenin şubat ayı enflasyonunu da etkileyeceği bildiriliyor. Kira enflasyonunun yüksek olmasına rağmen yavaşlama eğiliminde olduğu belirtiliyor. Ocak ayında aylık kira enflasyonundaki artış, kira sözleşme yenileme oranındaki yükselişten kaynaklanıyor. Temel ürünlerde, tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatlarının baskısının ılımlı olduğu ifade ediliyor. Son dönemde, tüketici ve firmaların enflasyon beklentelerindeki düşüşün belirginleştiği gözlemleniyor. Para politikasındaki kararlı duruşla, beklentilerdeki iyileşmenin devam edeceği kaydediliyor.

MEVDUAT FAİZLERİ İLE TL GEÇİŞİ DESTEKLENİYOR

Parasal aktarımın etkinliğini makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile desteklemek gerektiği belirtiliyor. Piyasalarda oluşan likidite fazlasının zorunlu karşılıklar ve diğer mevcut araçlarla sterilize edildiği ifade ediliyor. Para politikası duruşu ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi, Türk lirasına geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor.

KKM UYGULAMASINDA SON PERİYOT

KKM’nin mevcut durumu göz önüne alındığında, bu uygulamayı yıl içinde tüzel kişileri öncelikli olarak sonlandırma planı yapılıyor. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına olan güveninin artması, rezervlere de olumlu yansımaya devam ediyor. Enflasyon tahminleri ise 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 12 ve 2027 için yüzde 8 olarak öngörülüyor.