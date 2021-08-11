Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor

Piyasaların gözü Merkez’in kararında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yarın faiz kararını duyuracak.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19’da sabit tutmuştu.

Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararında olacak. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19’da sabit tutmuştu.

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulanmıştı.

Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerini bekliyor

Küresel piyasalarda ise dün alış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD ve Almanya’da açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamalar öncesi yeni günün karışık bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.