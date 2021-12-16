Merkez Bankası’nın kararı bekleniyor

Piyasaların gözü bugün açıklanması beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kararına çevrildi.

Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını bugün yapacak.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15’e çekmişti. Faizlerde indirim olacağı tahmin ediliyor.

KARAR SAAT 14.00’TE AÇIKLANACAK!

Son 3 toplantıda toplam 400 baz puanlık faiz indirimine gidilirken, piyasa indirim serisinin bugün de devam etmesini bekliyor.

Ekonomistler bu toplantıda da faizlerde indirim olabileceğini belirtiyor. Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.

Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak.

CNN Türk canlı yayınında faiz ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullanmıştı:

Merkez Bankası faiz kararını verirken öncelikli olarak küresel çaptaki gelişmelere bakıyor. Bu yüzden Fed’in vereceği mesajlar önemlidir. Arkasından da iç piyasalardaki gelişmelere bakıyor. Enflasyon rakamlarını değerlendiriyor Merkez Bankası. Bunların tamamı değerlendirildiğinde Merkez Bankası’nın mesajlarından hala sınırlı da olsa gidilebilecek bir alan olduğunu gösteriyor.

“PİYASANIN BEKLENTİSİ 100 BAZ PUAN”

Piyasa beklentisi 100 baz puanlık bir faiz indirimi olacağı yönünde. Kurun geldiği düzey, enflasyonun geldiği düzeye bakıldığında Merkez Bankası’nın pas geçme ihtimali de ortaya çıkıyor. Üçüncü seçenek dediğiniz faiz artışıyla ilgili bir mesaj gelmedi. Bu yılın sonu itibarıyla ihtimal vermiyoruz.