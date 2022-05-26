Merkez Bankası’nın kararı bekleniyor

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararını bekleniyor.
Para Politikası Kurulu, bugün yılın beşinci faiz kararını açıklayacak. Karar saat 14:00’te açıklanacak. Ekonomistler, politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi.
Para Politikası Kurulu bugün toplanacak.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın beşinci faiz kararı verilecek.
Karar saat 14:00’te açıklanacak.
Ekonomistler faizin sabit tutulmasını bekliyor
Merkez Bankası bu yılın ilk 4 toplantısında faizi sabit bıraktı.