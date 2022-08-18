Merkez Bankası’nın kararı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını bugün açıklayacak.

Haftanın en önemli gündemi olan TCMB faiz kararı bugün açıklanacak. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. r. Peki faiz artırımına gidilecek mi? Piyasanın beklentisi ne?

Bilinen iktisadi literatürde en genel uygulama olan faiz politikası ve likidite uygulanmakta gecikilirse yüksek enflasyonla daha uzun süre karşılaşmak zorunda kalacağız gibi görünmektedir.

2023 YILINDA BİR ARTIRIM BEKLİYOR MUSUNUZ?

Evet, bence 2022’nin son çeyreğinde de özellikle yeni sezonun açılması, okulların açılması döviz baskısının güçlenmesiyle 2022’nin son çeyreğinde Merkez Bankası’nın faiz politikasında değişime gitmesini bekliyorum.

‘ALTIN DÜŞÜŞE DEVAM EDEBİLİR’

Faiz artırımlarının devam etmesi altına olan ilgiyi özellikle yatırım fonları düzeyinde azaltır. O yüzden altın yükselen faiz ortamında düşüşe devam edebilir.”

İŞTE PİYASADAKİ FAİZ BEKLENTİSİ

Öte yandan piyasadaki analistlerin birçoğu faizde bir değişiklik olmayacağını belirttiler. Yıl sonu için tahminler de faizin yüzde 14,00 olarak kalacağı yönünde oluştu.