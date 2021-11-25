Merkez Başkanı, bankacılarla bir araya gelecek

Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya gelecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu akşam bankacılarla bir araya gelecek.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bu akşam Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda ekonomideki gelişmeler ve son dönemde yaşanan piyasa gelişmeleri değerlendirilecek.

Bankalar Birliği Genel Merkezi’ndeki görüşmeye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben ile Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da katılacak.

Toplantıda, döviz kurlarındaki hareketlilik, faiz indirimi kararları ve bunların ekonomiye etkileri ele alınacak.