Merkez Başkanı’ndan açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, küresel piyasalardaki olumlu gelişmenin ihracata yansıdığını söyledi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kavcıoğlu, “PMI’da güçlü artışlar küresel ekonominin genele yayılan bir toparlanma eğilimini gösteriyor. Bu durum ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişmedir.” dedi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye destekleyici para, maliye ve finansal politikaların yanı sıra aşılama programlarında ilerleme kaydeden ve salgını kontrolde başarılı olan ülkeler arasında yer almaktadır, bu durum, yatırım, üretim ve istihdama olumlu yansımıştır.

Gelişmekte olan ekonomilerle karşılaştırdığımızda Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk priminde iyileşme alanı olduğunu görüyoruz.

Mayıs 2021 itibarıyla kısa vadeli dış borç 25,7 milyar ABD doları azalarak 1119,2 milyar dolara düşmüştür, bu durum dış borç göstergelerine olumlu yansıyacaktır.

Önümüzdeki dönemde gerek kamu gerekse özel sektör borçluluğuna yönelik gelişmeler tüm dünyada daha çok gündeme gelecektir.

Türkiye borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin bir şekilde olumlu olarak ayrışmaktadır, gelişmekte olan ülkelere göre de iyi bir durumdayız.,

Reel sektörün borçlu olması salt olumsuz bir durum değildir, reel kesimin borç çevirme oranı oldukça yüksektir.

Vaka sayılarının yeniden artmasına sebep olan virüs varyantları salgında belirsizliğe yol açıyor.

Türkiye, Almanya ile beraber İngiltere ve AB ülkelerinden daha iyi performans göstermektedir, vaka sayıları nispeten düşük ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye aşılama bakımından çok iyi performans sergiliyor.