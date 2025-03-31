Merkez Cami’nin İlginç Mimari Şifreleri

ORTADOĞU’NUN EN BÜYÜK CAMİLERİNDEN BİRİ

Adana’daki Merkez Camii, mimarisindeki semboller ve görkemiyle dikkat çekiyor. Seyhan Nehri’nin kenarında bulunan bu cami, 28 bin 500 kişilik kapasitesiyle Türkiye ve Orta Doğu’nun en büyük camileri arasında yer alıyor. Heybetli yapısıyla ön plana çıkan caminin her bölümü ilginç şifrelerle dolu. Bu şifrelerden biri de caminin minareleri.

MİMARİDEKİ ŞİFRELER

99 metrelik 6 minaresi, Allah’ın 99 ismine işaret ediyor. Ayrıca, 16 şerefe Türk tarihindeki 16 Türk devletini temsil ediyor. Caminin mimarisinde yer alan 8 kapı ise cennetin 8 kapısını temsil ediyor. 6 kubbe imanın 6 şartını, 40 pencere bir günde kılınan 40 rekat namaza işaret ediyor. Ana kubbenin etrafında bulunan 4 yarım kubbe, İslam’ın 4 büyük kitabını simgeliyor. İznik çinisi, Osmanlı Türk medeniyetinin mimarideki zirvelerinden biri olarak bu camide yer alıyor.

TÜM DETAYLARIN ANLAMLARI

Caminin girişindeki 8 kapının cennetle bağlantısını vurgulayan Müezzin Kayyımı Alican Çelikel, “Minberimizin 23 basamağı var bu da Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 23 yıllık peygamberlik süresine tekabül ediyor” diyor. Ayrıca, “Camimizde birçok tevafuk var” şeklinde belirtiyor. Camiyi Osmanlı ve Selçuklu unsurlarıyla, Mimar Necip Dinç’in tasarladığını ekliyor.

Çelikel, caminin genel atmosferinin çok güzel olduğunu en önemli özelliklerinden biri olarak vurguluyor. “Ana kubbemizde 4 yarım ay şeklinde kubbe var. Bunlar kitap, Kur’an, kıyas ve icmaya, 4 büyük meleğe tekabül ediyor” diyor. “28 mini kubbemiz var, bu da Kur’an-ı Kerim’de geçen 28 peygambere atıf yapıyor.” Ramazan ayında büyük bir kalabalığı ağırladıklarını belirten Çelikel, caminin manevi atmosferini herkese tanıtmak istediklerini belirtiyor.