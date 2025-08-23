Merkez Camii İbadete Açıldı

MERKEZ CAMİİ İBADETE AÇILDI

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda yıkılan ve yeniden inşa edilen Merkez Camii, artık ibadete açıldı. Cami, 11 Mayıs’ta temeli atılmasının ardından tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Yapımı, Hollanda Diyanet Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirilen bu cami, depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon ve uzun ömürlü malzemelerle inşa edildi ve ismi de Hollanda Diyanet Vakfı Merkez Camii olarak değiştirildi.

AÇILIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Açılış programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever’in açılış konuşması ile devam etti. Törende, günün anlam ve önemine dair protokol konuşmaları yapıldı. Ardından, İl Müftü Yardımcısı Şakir Aktaş tarafından dua edildi. Kurdele kesiminin ardından ibadete açılan caminin açılışında konuşan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, “İlçemiz Yeni Altıntaş Mahallesi’nde Hollanda Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla yapılan Merkez Camii’nin açılış töreni gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur” dedi.

AÇILIŞA KATILIM YÜKSEK OLDU

Açılış törenine Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Gaziantep İl Müftü Vekili Hasan Kiraz, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Özgül, İl Müftü Yardımcısı Şakir Aktaş, İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever, Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız ve birçok kurum amiri, din görevlisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı. Bu katılımlar, yeni caminin önemini ve toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.