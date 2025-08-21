Merkez’in Rezervleri Yeni Rekora Ulaştı

Ekonomi

DÖVİZ REZERVLERİ BELİRLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her hafta düzenli olarak açıkladığı döviz rezervlerini sundu. Merkez’in toplam rezervleri, 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi. Bu artış, yalnızca bir haftada 2 milyar 145 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ancak, altın rezervlerinde bir düşüş görüldü. Toplam altın rezervleri, 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ REZERVİNDE ARTIŞ

Buna karşın, döviz rezervleri anlamında önemli bir artış kaydedildi. Döviz rezervleri, 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara çıktı.

