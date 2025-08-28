Merkez’in Toplam Rezervleri Azaldı

TOPLAM REZERVLERDEKİ DEĞİŞİM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalarak 176 milyar 327 milyon dolara düştü. TCMB, bu tarih itibarıyla haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna sundu.

DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIRMA

22 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 162 milyon dolar artış göstererek 91 milyar 90 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Ağustos’ta 90 milyar 928 milyon dolar seviyesindeydi. Bu süreçte altın rezervleri ise 345 milyon dolar azalarak 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLERİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Böylece TCMB’nin toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar düşüşle 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara indi.