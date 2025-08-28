Gündem

Merkez’in Toplam Rezervleri Azaldı

merkez-in-toplam-rezervleri-azaldi

TOPLAM REZERVLERDEKİ DEĞİŞİM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalarak 176 milyar 327 milyon dolara düştü. TCMB, bu tarih itibarıyla haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna sundu.

DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIRMA

22 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 162 milyon dolar artış göstererek 91 milyar 90 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Ağustos’ta 90 milyar 928 milyon dolar seviyesindeydi. Bu süreçte altın rezervleri ise 345 milyon dolar azalarak 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLERİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Böylece TCMB’nin toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar düşüşle 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara indi.

ÖNEMLİ

Gündem

Eski Kulüp Başkanı Vuruldu, Yaşamını Yitirdi

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede saldırıya uğrayan eski spor kulübü başkanı Tuncay Meriç, başından vurulmasının ardından hayatını kaybetti. Olay ile ilgili araştırmalar devam ediyor.
Gündem

İstanbullular Dikkat! Cumartesi Yollar Kapalı

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında cumartesi günü belirli yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.