Merkezdeki Yangında Eşek Kurtarıldı

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE MÜDAHALE

Çanakkale’nin Merkez ilçesine bağlı Kemel köyünde meydana gelen tarım arazisindeki yangın, saat 12.46’da başlıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler hızlı bir şekilde yayılıyor. Yangını duyup müdahale etmek üzere bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk ediliyor. Hem havadan hem de karadan yürütülen müdahale ile yangın, saat 17.40’ta kontrol altına alınıyor.

EŞEK KURTARILDI

Yangın sırasında alevler arasında ağaca bağlı olan bir eşek, son anda bir vatandaş tarafından kurtarılıyor. Eşeğin kurtuluş anı, bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılıyor. Videodaki konuşmalar izleyenleri gülümsetiyor ve olayın dramatik anlarını hafifletiyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için dikkatli bir şekilde çalışıyor. Yangının etrafa yayılmasını önlemek ve tarım arazisindeki zararları minimize etmek amaçlanıyor.