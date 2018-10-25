Merkez’den faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Poltikası Kurulu (TCMB), faiz kararını açıkladı ve haftalık vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’te sabit tuttu.

Kurul, geçen 13 Eylül ayında yaptığı toplantıda faizi 6.25 artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e çıkarmıştı. Karar sonrası, dolar yatay seyrini korudu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Ekim ayı olağan toplantısını yapan kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te tuttu.

Merkez Bankası’nın sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 5,69 TL civarında seyreden dolar, karar sonrasında seviyesini korudu. Dolar en düşük 5,6809 TL’yi gördü.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE KARAR ALMIŞTI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül’deki toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17,75’ten yüzde 24’e çıkarmıştı. Merkez Bankası’nın bir önceki kararı sonrasında kurdaki dalgalanma frenlemişti.

HÜRRİYET