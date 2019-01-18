Merkez’den önemli karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulu’nun 2018 yılı karının yüzde 90’ının avans olarak dağılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu başladı.

Olağanüstü Genel Kurul, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Banka esas mukavelesinde yer alan “Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır” ifadesinin, “Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır” şeklinde değiştirilmesi görüştü.

37 MİLYAR TL KARIN YÜZDE 90’I HAZİNE’YE AKTARILACAK

Toplantıdan Genel Kurulun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanmasına yönelik karar çıktı.

Ayrıca, bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90’ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

Bu işlemin “piyasaya daha erken likidite sağlamak için” yapıldığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 37 milyar liralık tutarın çoğunluğunun ocak ayında devreye gireceğini açıklamıştı.

“D GRUBU HİSSEDARLARA KAR PAYI DAĞITIMI”

Çetinkaya, TCMB Olağanüstü Genel Kurulu’nda hissedarların çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

D grubu hissedarların kendilerine kar payı dağıtımı yapılmasına ilişkin talepleri üzerine Çetinkaya, “Mevcut yasal çerçeveyi yürütmekle mükellefiz. Bu yasal çerçevede yapılabilecek değişiklik elbette müzakere edilebilir. Bu konuda talepler olduğunu biliyoruz, bu talepleri de ilgili makamlarla Genel Kurul sonrasında elbette paylaşıyoruz” diye konuştu.

Çetinkaya, Genel Kurulda bir hissedarın oylama usulüne ilişkin gündeme getirdiği eleştiriye de yanıt vererek, “Bu konuda gerekli hukuki çalışma yapıldı. Burada hissedarların oyları arkadaşlarımız tarafından takip edilerek kayıt altına alındı. Toplantı sonunda tüm hissedarlarımızla açık bir şekilde tutanakla paylaşılacak. Orada bir boşluk olmayacaktır” ifadesini kullandı.

Murat Çetinkaya, “kapalı olması nedeniyle Merkez Bankası kampından yararlanılamadığı” yönündeki değerlendirmelere ilişkin de “Kampın bu sene faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kampın altyapısına ilişkin güvenlik ve hijyen unsurlarıyla ilgili kapsamlı iyileştirme ihtiyacı vardı. Bu sene yetişirse onu da faaliyete geçireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, TCMB’nin Olağan Genel Kurulu’nun da hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve Banka Meclisi’nin tespit edeceği günde toplanması bekleniyor.

NTV