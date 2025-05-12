Haberler

Merkezefendi Basket, Lig’de Kalmayı Başardı

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET İLE GURUR DOLU ANLAR

Denizli’de, Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü sezonunu geçiren Merkezefendi Belediyesi Basket, en alt basamaktan başlamasına rağmen ikinci yarıda gösterdiği başarılı performansla kümede kalmayı başardı. Antrenör Zafer Aktaş, iç sahada 94-92 sonuçlanan Tofaş maçı sonrası düşüncelerini paylaştı.

BAŞARIYI KUTLADI

Aktaş, Tofaş karşılaşmasından önceki son 12 maçta 9 galibiyet alarak, takımın matematiksel olarak ligde kalışını ilan etti. Bu başarı hakkında “Takımımla bir kez daha gurur duydum. Oyuncularımızı ve ekibimi canı gönülden kutluyorum. Bu hafta itibariyle ligde kalmayı garantileyerek gemiyi limana yanaştırdık. En iyi tebriği de taraftarımız hakediyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Altı Sanık Hakkında Karar Açıklandı

Zonguldak'ta bir Azerbaycanlı öğrenciye işkence eden 6 sanıktan 2'sine uzun hapis cezası verildi; biri 40, diğeri 31 yıl 8 ay ceza aldı.
Haberler

Serik Güreşleri’ni Cengizhan Şimşek Kazandı

Serik'teki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivan unvanını kazandı. 1200 güreşçi mücadele etti, ödüller ise Belediye Başkanı tarafından verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.