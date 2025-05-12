Merkezefendi Basket, Lig’de Kalmayı Başardı

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET İLE GURUR DOLU ANLAR

Denizli’de, Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü sezonunu geçiren Merkezefendi Belediyesi Basket, en alt basamaktan başlamasına rağmen ikinci yarıda gösterdiği başarılı performansla kümede kalmayı başardı. Antrenör Zafer Aktaş, iç sahada 94-92 sonuçlanan Tofaş maçı sonrası düşüncelerini paylaştı.

BAŞARIYI KUTLADI

Aktaş, Tofaş karşılaşmasından önceki son 12 maçta 9 galibiyet alarak, takımın matematiksel olarak ligde kalışını ilan etti. Bu başarı hakkında “Takımımla bir kez daha gurur duydum. Oyuncularımızı ve ekibimi canı gönülden kutluyorum. Bu hafta itibariyle ligde kalmayı garantileyerek gemiyi limana yanaştırdık. En iyi tebriği de taraftarımız hakediyor” şeklinde ifadelerde bulundu.