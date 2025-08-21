Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket Hazırlık Maçları

YENİ SEZONA HAZIRLIK PROGRAMI

Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi’nde büyük ölçüde yenilenen kadrosuyla sezona giriş yapacak. Takımın hazırlık maçları programı da netlik kazandı. Denizli temsilcisi, sezon öncesindeki ilk maçlarını kendi sahasında oynayacak.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR SALONU ETKİNLİĞİ

Merkezefendi, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenecek Yukatel Cup 2025’te Bordo Basketbol ve Göztepe ile karşılaşacak. Kupada 28 Ağustos’ta Bordo ile, 30 Ağustos’ta Göztepe ile mücadele edecek.

ANTALYA’DA GLORIA TURNUVASI

Merkezefendi Basket, 3-7 Eylül tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek Gloria Turnuvası’na katılacak. Bu turnuvada, 5 Eylül’de Trabzonspor ile, 7 Eylül’de ise Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

ÖNEMLİ

Haberler

TKDK Tarafından Desteklenen Yatırımlar Açıklandı

Bilecik'te, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hayvancılık ile tarım projeleri için toplam 71 milyon TL'lik hibe sözleşmeleri yatırımcılara verildi.
Haberler

Havalı ve Ateşli Silahlar Kursu Başladı

Elazığ'da ilk Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu, milli atıcı Yusuf Dikeç'in başarılarıyla yükselen atıcılık ilgisini profesyonelleştirmeyi hedefliyor. Kurs, 23 Ağustos'ta tamamlanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.