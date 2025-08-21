Merkezefendi Belediyesi Basket Hazırlık Maçları

YENİ SEZONA HAZIRLIK PROGRAMI

Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi’nde büyük ölçüde yenilenen kadrosuyla sezona giriş yapacak. Takımın hazırlık maçları programı da netlik kazandı. Denizli temsilcisi, sezon öncesindeki ilk maçlarını kendi sahasında oynayacak.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR SALONU ETKİNLİĞİ

Merkezefendi, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenecek Yukatel Cup 2025’te Bordo Basketbol ve Göztepe ile karşılaşacak. Kupada 28 Ağustos’ta Bordo ile, 30 Ağustos’ta Göztepe ile mücadele edecek.

ANTALYA’DA GLORIA TURNUVASI

Merkezefendi Basket, 3-7 Eylül tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek Gloria Turnuvası’na katılacak. Bu turnuvada, 5 Eylül’de Trabzonspor ile, 7 Eylül’de ise Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.