Merkezefendi Belediyesi Basket, Josh Roberts’ı transfer etti

ROBERTS’LA KADRO GÜÇLENDİRİLDİ

Basketbol Süper Ligi takımlarından Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu 26 yaşındaki 2,05 boyundaki ABD’li pivot Josh Roberts’la güçlendiriyor. Manhattan Üniversitesi’nden mezun olan Roberts, profesyonel kariyerine Avustralya’da adım attı.

YENİ ZELANDA’DA BAŞARILI BİR SEZON

Roberts, kariyerinin devamında Yeni Zelanda’ya geçerek burada etkileyici performanslar sergiledi. Maç başına 13 sayı ve 13,2 ribaund ortalamaları yakalayarak ligde birinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezonunu ise Yunanistan Ligi’nde ve Eurocup’ta mücadele eden Aris takımında tamamladı.