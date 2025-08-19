Merkezefendi Belediyesİ Basket Takımı Yenilendi

Haberler

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET, YENİ KADRO İLE ANTREMANLARA BAŞLADI

BASKETBOL Süper Ligi’nde beşinci sezonuna büyük hedeflerle giriş yapan Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu yenileyerek antrenmanlarına start verdi. Denizli temsilcisinin, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda antrenör Zafer Aktaş yönetiminde gerçekleştirdiği ilk çalışma, başkan Veli Deveciler ve yönetim tarafından yakından izlendi.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Geçtiğimiz sezonki kadrosundan Malik Newman, Tyler Cook, Stefan Moody, Vrenz Bleijenbergh, Ben McLemore, James Nnaji, Arca Tülüoğlu, Metin Türen, Emre Yosmaoğlu, Ayberk Olmaz, Berke Aygündüz, İsmail Karabilen, Egehan Arna ve Egemen Güven ile yeniden anlaşmayan Merkezefendi, Roko Badzim, Hans Vanwijn ve Ata Engin’i takımda tutmayı başardı. Bunun yanında, Mahir Ağva, Emre Tanışan, Ömer Can İlyasoğlu, Erbey Kemal Paltacı, Javontae Hawkins, Sam Griffin, Malcolm Cazalon ve Josh Roberts’ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

ÖNEMLİ

