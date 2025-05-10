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Merkezefendi Belediyesi Basket Tofaş’la Oynayacak

SON SIRADAN YÜKSELİŞ

İzmir’de Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını son sırada tamamlamasına rağmen, Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste 4 galibiyet elde etti ve son 12 maçta 9 kez kazanarak kümede kalmayı garantiledi. Takım, Play-In’e ulaşma hedefini sürdürerek yarın evinde Tofaş ile karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek bu önemli karşılaşmanın hava atışı 15.30’da yapılacak.

HEDEF DÖRDÜNCÜ SEZONDA DA KALMAK

Denizli temsilcisi, toplamda 11 galibiyet alarak, Basketbol Süper Ligi’ndeki dördüncü sezonunda da yer almayı başarıyor. Son maçında Bahçeşehir Koleji’ne konuk olacağı hafta, takımın performansı büyük bir merakla bekleniyor. Boş geçirmeden devam eden bu mücadeleler, Merkezefendi Belediyesi Basket’in gelecek hedeflerini de şekillendiriyor.

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