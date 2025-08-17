Merkezefendi Belediyesi, Cazalon’u transfer etti

YENİ TRANSFER HAREKETİ

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi, Euroleague’de mücadele eden Asvel altyapısından yetişen Fransız guard Malcolm Cazalon’u kadrosuna kattı. Cazalon, özellikle Sırbistan ve Adriyatik Ligi’nde yer alan Mega Bemax takımındaki performansıyla NBA’e geçiş yaptı.

PEROFORMANS GRAFI

Geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup şampiyonu Surne Bilbao Basket forması giyen Cazalon, burada 7.8 sayı ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Bu sezon ise Cazalon, üç sayı atışlarıyla Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ne katkı sağlayacak.