Merkezefendi, Bordo’yu 95-87 yendi

MAÇ SONUCU VE DETAYLAR

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesinde düzenlediği Anım Cup 2025 turnvasında Bordo Basketbol’u 95-87 yenerek başarıyla başladı. Kadrosunda yaptığı yeniliklerle dikkat çeken Merkezefendi, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda basketbolseverlerle ilk kez tanıştı.

GELECEK MAÇ İÇİN HAZIRLIKLAR

Merkezefendi, turnuvadaki ikinci ve son maçı için yarın saat 15.30’da Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç, takım için sezon öncesindeki önemli bir test niteliği taşıyor.

ÖNEMLİ

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

