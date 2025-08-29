Merkezefendi, Bordo’yu 95-87 yendi

MAÇ SONUCU VE DETAYLAR

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesinde düzenlediği Anım Cup 2025 turnvasında Bordo Basketbol’u 95-87 yenerek başarıyla başladı. Kadrosunda yaptığı yeniliklerle dikkat çeken Merkezefendi, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda basketbolseverlerle ilk kez tanıştı.

GELECEK MAÇ İÇİN HAZIRLIKLAR

Merkezefendi, turnuvadaki ikinci ve son maçı için yarın saat 15.30’da Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç, takım için sezon öncesindeki önemli bir test niteliği taşıyor.