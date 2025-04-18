Merkezefendi’de Bebek Cesedi Bulundu

YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, karayolu kenarındaki bir çöp konteyneri içinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi tespit edildi. Polis, bu olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütmeye başladı. Bebek, kimin ya da kimlerin konteyner içine atıldığına dair araştırmalar sürüyor. Olay, bugün saat 21.00 sularında Sümer Mahallesi’nde, Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

HURDACI İHBARDA BULUNDU

Yoldan geçen bir hurdacı, karayolu yanında bulunan çöp konteynerini karıştırırken, siyah bir beze sarılı halde yeni doğmuş bir bebek buldu. Hurdacının durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çöpteki bebeğin yaşamını yitirdiğini, yeni doğmuş olduğunu ve göbek bağının henüz kesilmediğini tespit etti.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çöp konteyneri ve çevresinde detaylı incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından erkek bebeğin cesedi, otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri tespit etmek için kapsamlı bir araştırma sürecine girdi.