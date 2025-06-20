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Merkezefendi’de Havuzda Düşen Kadın Vefat Etti

HAVUZDAKİ KAZA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde temizlik yapmak için gittiği villanın havuzuna düşen 1 çocuk annesi bir kadın, 2 gündür süren tedavi sürecinde hayatını kaybetti. Olay, 18 Haziran Çarşamba günü Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; 44 yaşındaki Havane Oy, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla villada temizlik yaptığı sırada havuz kenarında çalışırken dengesini kaybederek havuza düştü.

ACİL MÜDAHALE

Yüzme bilmeyen Havane Oy, bir süre sonra havuzda fark edilerek dışarı çıkarıldı. İhbarın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, durumunun ağır olduğunu gören Havane Oy’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Server Gazi Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hayati tehlikesi olduğu belirtilen kadın, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Havane Oy’un cenazesi, hastane morgundan alınarak otopsi için Adli Tıp Grup Başkanlığına yönlendirildi. 1 çocuk annesi olan Oy’un cenazesinin, bugün Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde toprağa verileceği ifade edildi.

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