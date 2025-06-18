Merkezefendi’de Minibüs Yangın Çıkardı

DİREKT YANGIN OLAYI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu alevler kontrol altına alınırken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, minibüsten seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, minibüsü durdurup aracından uzaklaştı. Kısa süre içinde dumanlar alevlere dönüştü ve yangın, minibüsü alev topuna dönüştürdü.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ

Yangın sonrası çevrede yaşayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalelerde bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Yangın esnasında yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığı belirtildi. Bununla birlikte, yangın nedeniyle minibüsün tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.