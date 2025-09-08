Merkezefendi’de Yaya Hayatını Kaybetti

DENİZLİ’DE YAYA CAN VERDİ

Otomobilin çarpması sonucu bir yaya hayatını kaybetti. Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. A.İ.G. (67) tarafından kullanılan 20 AJB 180 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Altuntaş’a (45) çarptı.

KAZA YERİNE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Sağlık ekipleri, Altuntaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan araştırmalara göre Altuntaş’ın yan yolda belediye otobüsünden indikten sonra bulvardan karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Sürücü A.İ.G., kazanın ardından gözaltına alındı.