Merkezefendi, Gelişimden Mustafa’yı aldı

GENÇ OYUNCU KADROYA KATILDI

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Gelişim Koleji Spor Kulübü’nden genç oyuncu Mustafa Yılmaz’ı kadrosuna dahil etti. Kulübün yaptığı açıklamada, “Kulübümüz Gelişim Koleji Spor Kulübü’nden genç oyuncu Mustafa Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Mustafa geçtiğimiz sezonu 12.7 sayı, 4.4 ribaund, 3.6 asist ortalamalarıyla tamamladı. Aramıza hoş geldin Mustafa, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” denildi.

ANTALYA’DA PREPARATÖR TURNUVASI

Merkezefendi Belediyesi Basket, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken, 4-7 Eylül tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan Gloria Cup’a katılacak. Bu turnuva, ekip için sezon öncesinde önemli bir deneyim kazanma fırsatı sunacak.