Merkezefendi İlçesinde Sürücü, Polis Memuruna Çarptı

OLAYIN DETAYLARI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir sürücünün “dur” ihtarına uymaması sonucunda bir polis memuru yaralandı. Olayda, M.E. yönetimindeki 35 AK 4761 plakalı otomobilin durdurulması talep edildi. Ancak sürücü, bu talebe karşı gelerek kaçmaya çalıştı ve bu sırada polis memuruna çarptı.

KAÇIŞ VE KAZA

Sürücünün kazanın ardından, önünde seyreden Ü.G. yönetimindeki 35 MSU 69 plakalı tıra arkadan çarpmasıyla olay daha da büyüdü. Durumun sıkıntılı olduğunun fark edilmesi üzerine, sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan polis memuru, hemen ambulansa alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayda yer alan M.E. sürücüsü ile yanındaki S.R., gözaltına alındı. Hastanede yapılan ölçümde her iki zanlının da alkollü olduğu tespit edildi. Bu durum, durumun ciddiyetini artıran bir unsur olarak kaydedildi.