Merkür’ün Elmas Tabakası Var

MERKÜR’DE HEYECAN VERİCİ KEŞİF

Güneş sisteminin en küçük ve Güneş’e yakın gezegeni olan Merkür hakkında heyecan verici bir keşif yapıldı. Yeni bir çalışma, bu küçük gök cisminin derinliklerinde 18 kilometreye kadar kalınlıkta bir elmas tabakasının olabileceğini ortaya koyuyor. Bu bulgu, Merkür’ün, yörüngesi ile kendi dönüşü arasında özel bir 3:2 rezonansı bulundurması ve yüzey sıcaklıklarının 427 santigrat dereceyi aşabilmesi gibi zaten bilinen eşsiz özelliklerine bir yenisini ekliyor.

YENİ TEORİLER VE KARBON BULGULARI

Bu teorinin temeli, Merkür’ü detaylı bir biçimde haritalayan NASA’nın MESSENGER uzay aracı ile atıldı. MESSENGER, gezegen yüzeyinde karbonun varlığına dair güçlü kanıtlar sunmuştu. Özellikle kabukta bulunan karbonun bir şekli olan grafit lekeleri, gezegenin geçmişinde karbon açısından zengin bir magma okyanusuna sahip olduğunu gösteriyor. Bu magma okyanusu soğurken, daha hafif olan karbon (grafit) yüzeye çıkarak gezegenin yüzeyini koyulaştırıyor ve daha yoğun metaller gezegenin iç kısımlarına doğru çöküyor. Yeni araştırma, bu çökme esnasında daha ağır karbon atomlarının da metallerle birlikte battığını ve yüksek basınç altında elmas haline dönüştüğünü öne sürüyor.

LABORATUVARDA deneyler YAPILDI

Elmas oluşum teorisi, Yüksek Basınç Bilimi ve Teknolojisi İleri Araştırma Merkezi’nden (HPSTAR) gezegen malzemeleri uzmanı Dr. Yanhao Lin liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirildi. Dr. Lin, Merkür’ün aşırı yüksek karbon içeriğinin gezegenin iç yapısında özel süreçlerin işlediğini gösterdiğini belirtiyor. Teoriyi test etmek için Lin ve ekibi, Merkür’ün iç koşullarını laboratuvar ortamında yeniden oluşturdular. Sentetik manto kayasını aşırı basınç ve ısıya maruz bırakarak gezegenin çekirdek-manto sınırındaki koşulları taklit ettiler. Yapılan deneyler, bu koşullar altında karbonun gerçekten de elmasa dönüştüğünü ve Merkür’ün metalik çekirdeği etrafında 18 km kalınlığa ulaşabilen bir kabuk oluşturabileceğini gösterdi.

ELMAS KATMANI VE MANYETİK ALAN BAĞLANTISI

Araştırma, bu potansiyel elmas tabakasının, Merkür’ün boyutuna göre oldukça güçlü olan manyetik alanıyla bağlantı içinde olabileceğini öne sürüyor. Dr. Lin, erimiş çekirdekteki karbonun soğudukça aşırı doygun hale gelip elmasa dönüştüğünü ve bu elmasın çekirdek-manto sınırına doğru yüzdüğünü açıklıyor. Elmasın yüksek ısı iletkenliği, ısının çekirdekten mantoya verimli bir şekilde aktarılmasına yardımcı oluyor. Bu durum, Merkür’ün sıvı dış çekirdeğinde sıcaklık katmanlaşmasına ve konveksiyon akımlarında değişikliklere yol açarak manyetik alanın oluşumunu etkileyebilir.

GEZEGENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Eğer Merkür’deki bu elmas tabakasının varlığı doğrulanırsa, benzer büyüklük ve yapıda olan diğer karasal gezegenler hakkındaki anlayışımızı derinleştirebilir. Dr. Lin, Merkür’de elmas oluşumuna yol açan süreçlerin başka gezegenlerde de meydana gelmiş olabileceğini ve benzer izler bırakmış olabileceğini vurguluyor.