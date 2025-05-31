Mermer Ocağı İptali İstendi

GÖKÇEYAZI MAHALLESİ’NDE MERMER OCAĞI DAVASI İPTAL İÇİN KEŞİF YAPILDI

Kaş ilçesindeki Gökçeyazı Mahallesi’nde 95,5 hektarlık orman ve tarım alanına verilen mermer ocağı ruhsatının iptali için açılan davada bilirkişi keşfi gerçekleştirildi. Keşfe katılan yerel halk, mermer ocağının iptal edilmesini talep etti. Gökçeyazı Mahallesi İncir Ağacı mevkisinde bir firma tarafından planlanan ve 24,3 hektarlık bir alan için ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilen mermer ocağı davasında, bilirkişi heyeti bölgeyi inceledi. Kaş Çevre ve Kültür Derneği ile köylüler tarafından açılan davada, bilirkişi keşfi gerçekleştirildi.

YEREL HALK BİLGİLERİ DİKKATE ALMIYOR

Dernek ve köylüler adına açılan davanın avukatı Tuncay Koç, toplam 95,5 hektarlık ruhsat sahasının 24,3 hektarlık kısmının işletmeye açılmasına yönelik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptali için Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi’ne dava açıldığını belirtti. Koç, “Firmanın proje tanıtım dosyasında sahada 17 kızılçam ağacının kesileceği belirtilmiş ama bugün keşifte gördük ki 24,3 hektarlık alanın 21 dönümü tamamen ormanlık. 17 ağacın kesileceği yanlıştır. O sahada binlerce ağaç var” dedi.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, 25 hektar ve üzeri alanlar için ruhsatların ÇED zorunluluğu taşıdığını belirterek, “ÇED sürecini aşmak için toplam arazi büyüklüğü 95,5 hektar olmasına rağmen firma tarafından 24,5 hektar bölümünün ÇED sürecine sokulduğu ve ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı alındığını” açıkladı. Mermer ocağı açıldığında Gökçeyazı Mahallesi’nin tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini söyleyen Akoy, “Mermer ocağının olduğu Belenli Mahallemizden kaynaklanan tozlaşma nedeniyle insanlarımız sağlığını kaybedecektir. Kaş, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Mermer ocağı açılmak istenen alan, Likya kültür mirasına ait birçok arkeolojik alanla dolu bir açık hava müzesidir. Böyle bir zenginliği basit bir taş için yok etmek, Kaş’ın değerlerini anlamamak demektir” şeklinde konuştu.

YEREL EKONOMİ İÇİN RİSK TEŞKİL EDİYOR

Köylülerin sağlığa ve gelir kaynaklarına zarar veren, yaşam alanlarını yok eden mermer ocağı açma kararının iptali talebinde bulunduklarını ifade eden Akoy, “Bilirkişi keşfi, Kaş ve Gökçeyazı Mahallesi’nden gelen vatandaşların katılımıyla tamamlandı. Alanın neredeyse tamamının pıynar, meşe ve sandal ağaçlarından oluştuğunu, ruhsat alanı içerisinde tarımsal faaliyetlerin yapıldığını heyete gösterdik” dedi.

ARKEOLOJİK ALANLAR BELGELENİYOR

Bölgedeki arkeolojik alanların tescili için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuruda bulunduklarını da belirten Akoy, “Bu dosyayı da mahkemeye sunduk. Ayrıca alanın, tüm Kasaba Ovası’nın su kaynağı olan Demre Çayı’na sadece 250 metre mesafede olduğunu da tespit ettik. Başarılı bir keşif oldu. Başta avukatımız Tuncay Koç olmak üzere Kaş’a sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mücadele varsa umut da var. Halkımızın sağlıklı ve refah içinde yaşaması, çocuklarımızın geleceği için ormanlara, su kaynaklarına ve tarım arazilerine dokunmayın” diye konuştu.