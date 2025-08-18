Mermer Yüklü Kamyonda Çocuk Hayatını Kaybetti

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANAN ÇOCUK

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen üzücü bir olayda, lastiği patladıktan sonra devrilen mermer yüklü kamyonda sürücünün 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Bu kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip ilçesi civarında gerçekleşti. S.Y. (33) yönetimindeki 34 CJC 377 plakalı mermer yüklü kamyon, sol ön lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolünü kaybederek savrulmaya başladı. Savrulan kamyon, refüje çarparak devrildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza sonrası hızla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, kamyonda babası ile seyahat eden 7 yaşındaki Osman Uğur Yangın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden çocuğun cesedi, otopsi ve diğer işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Çocuğun cenazesinin, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Bu trajik kaza ile ilgili olarak adli tahkikat süreci başlatıldı. Olayın yaşandığı andan itibaren bölgedeki güvenlik birimleri, detaylı bir inceleme yürütmeye başladı. Kazanın nedenleri ve sorumluları hakkında bilgi toplanmaya devam ediliyor.