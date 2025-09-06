Merrell Belgrad Ultra 2025, Kemerburgaz’da yapıldı. 4 Bin Sporcu Yarıştı Bu Yılda. SPX CEO’su, Organizasyonun Başarısını Vurguladı. 60 Km Kategorisinde Zafere Ulaştılar. 15 Km Yarışında Hüseyin Kul Performans Gösterdi. Ödüller SPX CEO’sundan Dağıtıldı

ETKİLEYİCİ ORGANİZASYONUN İÇERİĞİ

Merrell Belgrad Ultra 2025 etkinliği, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlendi. SPX sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, 5-6 Eylül tarihlerinde 17 ülkeden katılan 160’ı yabancı olan toplam 4 bin sporcu yer aldı. Organizasyonda 5, 15, 30 ve 60 kilometre mesafelerde yarışlar yapıldı. Türkiye’nin 56 kentinden sporcuların dahil olduğu bu etkinlikte, SPX CEO’su Barış Andırınlı, “Bu sene 3. senemiz. Aslında ilk çıktığı yıldan bu yana bu yarışın kapsayıcı olmasına çok önem gösterdik. Daha 3. senesinde Türkiye’nin en büyük patika koşusu yarışı olmuş durumda. Bu amacımıza ne kadar ulaştığımızı gösteriyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

YARIŞMAYA ARTAN İLGİ

Andırınlı ayrıca, organizasyona olan ilginin her yıl arttığını belirtti. “İlk senesinde 1660, ikinci sene 2350 kayıt vardı. Bu sene ise 4 bin. Ciddi bir ilgi var. Bu tabi oturan bir yarış, kimliğini bulmuş bir yarış. İstanbul’un göbeğinde olması ciddi bir avantaj.” diyerek İstanbul’da böyle bir patika koşusu etkinliğinin benzersizliğine vurgu yaptı. Yarışın, doğada koşma imkanı sunmasının yanı sıra, “Koşucuların beğenisi ister istemez yukarı çıkıyor.” dedi.

SIRALAMA VE SONUÇLAR

60 kilometre genel kategoride erkeklerde birinciliği Üzeyir Söylemez, 04.42.21’lik derecesiyle kazanırken, Murat Kaya 04.57.36 ile ikinci, Danil Maltsev de 05.01.31 ile üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Beyza Güzel 05.39.29’luk dereceyle birinciliği elde etti. 30 kilometre yarışında erkeklerde Aykut Taşdemir 02.01.02’lik zaman ile zirveye yerleşirken, kadınlarda da Esra Taşdemir 02.29.31 ile en iyi dereceyi yaptı. 5 kilometrede erkeklerde Rıdvan Alper Afacan lider oldu. Kadınlarda da Deniz Koyuncu birinci sırada yer aldı.

ANADOLU AJANSI SPOR KULÜBÜ’NÜN KATILIMI

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu Hüseyin Kul, 15 kilometrelik parkurda mücadele etti. Kul, 999 yarışmacı arasında 21. olurken, 30-39 yaş kategorisinde 244 yarışmacı arasında 9. sırayı elde etti. “İstanbul’da en yoğun katılımlı organizasyon. Biz de AASK olarak bu organizasyonda yerimizi aldık.” diye konuştu. Ayrıca, etkinliğin organizasyonuna dair teşekkürlerini dile getirdi.

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Organizasyonun sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, toplamda 1 milyon liranın üzerinde ödül dağıtıldı. Sporcular, ödüllerini SPX CEO’su Barış Andırınlı’dan aldı. Genel kategoride birincilere 25, ikincilere 20, üçüncülere ise 15 bin lira ödül verildi. Kategori yarışlarında ise birincilere 10, ikincilere 5 ve üçüncülere 2 bin 500 lira ödüller verildi.