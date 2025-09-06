Merrell Belgrad Ultra 2025, Kemerburgaz’da yapıldı. SPX destekli, 5-6 Eylül’de gerçekleşti. 17 ülkeden 4 bin sporcu katıldı. Yarışlar 5, 15, 30 ve 60 kilometrede yapıldı. SPX CEO’su Barış Andırınlı, etkinliği övdü

YARIŞMA DETAYLARI

Merrell Belgrad Ultra 2025, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleştirildi. SPX sponsorluğunda, 5-6 Eylül tarihlerinde 17 ülkeden 160’ı yabancı 4 bin sporcu bu organizasyonda yarıştı. Yarışmada 5, 15, 30 ve 60 kilometre mesafeleri için koşular düzenlendi. Türkiye’nin 56 kentinden katılımcılar etkinlikte yer aldı. Yarışın ardından AA muhabirine konuşan SPX CEO’su Barış Andırınlı, “Bu sene 3. senemiz. Aslında ilk çıktığı yıldan bu yana bu yarışın kapsayıcı olmasına çok önem gösterdik. Daha 3. senesinde Türkiye’nin en büyük patika koşusu yarışı olmuş durumda. Bu amacımıza ne kadar ulaştığımızı gösteriyor. Güzel bir atmosfer var, 4 bin koşucu start aldı. Bu da açık ara bu yarışı Türkiye’nin en büyük patika koşusu haline getirdi. Bu bir spor festivali.” ifadelerini kullandı.

ARTAN İLGİ

Andırınlı, organizasyona olan ilginin her sene artığını kaydetti ve ekledi: “İlk senesinde 1660, ikinci sene 2350 kayıt vardı. Bu sene ise 4 bin. Ciddi bir ilgi var. Bu tabi oturan bir yarış, kimliğini bulmuş bir yarış. İstanbul’un göbeğinde olması ciddi bir avantaj. İstanbul’da bu boyutta bir patika koşusu etkinliği yok. Doğa içerisinde olmasıyla çok özel bir yere sahip. Kuzey ormanları içinde toprakta koşuyoruz. İstanbul’un göbeğinde böyle bir imkan bulmak çok mümkün değil. Bu yarış kar amacı gütmeyen bir yarış. Koşucuların beğenisi ister istemez yukarı çıkıyor. En önemlisi ise parkur. Parkura çıkanlar çok etkileniyorlar. İstanbul’da bugüne kadar görmedikleri coğrafyaları görme şansına ulaşıyorlar.”

SONUÇLAR VE DERECELER

Organizasyonda 60 kilometre genel kategoride erkeklerde birinciliği 04.42.21’lik derecesiyle Üzeyir Söylemez kazanırken, Murat Kaya 04.57.36 ile ikinci ve Danil Maltsev 05.01.31 ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise Beyza Güzel 05.39.29 ile birinci, Ekaterina Troshanova 05.51.39 ile ikinci ve Songül Berikol 06.05.59 ile üçüncü sıraları aldı. 30 kilometre yarışında erkeklerde Aykut Taşdemir 02.01.02’lik dereceyle zirveye çıkarken, kadınlarda Esra Taşdemir 02.29.31 ile ön plana çıktı. 5 kilometrede erkeklerde Rıdvan Alper Afacan 00.25.09 ile, kadınlarda ise Deniz Koyuncu 00.25.49 ile dikkat çekti.

HÜSEYİN KUL’UN PERFORMANSI

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul, 15 kilometrelik parkurda 999 yarışmacı arasında genel olarak 21. sırayı, 30-39 yaş kategorisinde ise 9. sırayı elde etti. Hüseyin Kul, “İstanbul’da en yoğun katılımlı organizasyon. Biz de AA Spor Kulübü olarak bu organizasyonda yerimizi aldık. Anadolu Ajansı’na spora ve sporcuya verdiği önem için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÖDÜL TÖRENİ

Organizasyon sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Toplamda 1 milyon liranın üzerinde ödülün dağıtıldığı etkinlikte, sporcular ödüllerini SPX CEO’su Barış Andırınlı’dan aldı. Yarışmada genel kategoride birincilere 25, ikincilere 20 ve üçüncülere 15 bin lira ödül verildi. Kategori yarışlarında birincilere 10, ikincilere 5 ve üçüncülere 2 bin 500 lira ödüller dağıtıldı.