Mersİfon Köylerinde Silah İzin Verilmedi

İKİNCİ ELİMİZİ ATEŞE BIRAKMAYALIM

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, jandarma ekipleri köylerde düzenlediği bilgilendirme ile düğünlerde silah atılmasını önlemeyi hedefliyor. İlçe Jandarma Komutanlığı, düğünler sırasında havaya ateş açılmasını ve hava fişek kullanımını yasaklamak için çalışmalar yürütüyor.

PROJENİN TANITIMI YAPILIYOR

Köy sakinleriyle bir araya gelen jandarma ekipleri, “Silahsız Düğün, Silahsız Eğlence, Mutluluğa Kurşun Sıkma” adlı projeyi tanıtıyor. Bu projeyle, düğün, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklerde silah kullanmanın yaratabileceği riskler ve yasal sorumluluklar konusunda bilgi veriliyor. Ekipler, projeye dair hazırlanan pankartları da düğün alanlarına asarak, konunun önemini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.
2025 YKS Sonuçlarına Göre Akdeniz Öğrenci Alımı Oldu

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesi'ne 9 bin 69 öğrenci kaydoldu. Rektör Özlenen Özkan, akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimi de ön plana çıkardı.

