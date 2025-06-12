Mersin- Adana Otoyolu’nda Sürücü Tartıştı

İKİ SÜRÜCÜ ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Mersin-Adana otoyolu üzerinde, iki sürücü arasında gergin bir tartışma ortaya çıktı. Olayda, araçtan indirilen bir sürücü önce darbediliyor ardından suyla ayıltılmaya çalışılıyor. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin sınırları içinde, Adana gişeleri yakınına gerçekleşti.

DARBE SONRASI SUYLA AYILTMAYA ÇALIŞILDI

Edinilen bilgilere göre, otoyolda karşılaşan iki sürücü arasında tartışma çıkıyor. Tartışma sonucunda bir aracın önü kesilerek sürücüsü durduruluyor. Durdurulan sürücü, 4 kişinin bulunduğu bir grup tarafından iki şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darbediliyor. Darbedilen kişinin baygınlık geçirmesi üzerine, olay yerindeki kişilerden biri su getirerek ayıltmaya çalışıyor. Yaşanan anlar, yoldan geçen diğer araçlardaki sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntüleniyor. Görüntülerin ardından, güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışma başlattığı bildiriliyor.