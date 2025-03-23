Mersin, ADİM İle Yeşil Dönüşüme Katkı Sağlayacak

PROJENİN ÖNEMİ VE HEDEFİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, ‘AgrInnovate EDIH’ konsorsiyumu ile Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) başlangıç toplantısında yaptığı açıklamada, “Projeyle Odamız çatısı altında hizmet verecek olan ADİM’in, bölgemiz sanayisinin, KOBİ’lerinin ve kamu kurumlarının yeşil ve dijital dönüşümün süreçlerindeki en önemli aktörlerden birisi olacağından hiç şüphem yok” şeklinde ifade etti. Avrupa Komisyonu’nun çağrısı üzerine Türkiye, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) ağına 5 konsorsiyum ile katılım sağladı. Bu konsorsiyumlardan biri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) da bulunduğu ‘AgrInnovate EDIH’ konsorsiyumu oldu.

KONSORSİYUMUN İLK TOPLANTISI

Yılbaşında faaliyete geçen konsorsiyum, ilk toplantısını İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş’de gerçekleştirdi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, toplantıya proje ortağı olarak katıldı. Toplantıya, Başkan Çakır’ın yanı sıra İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği, Yaşar Üniversitesi, İmecemobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş, Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş, Yazılım Sanayicileri Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı yetkilileri de katılım sağladı.

KOBİ’LER İÇİN YENİ FIRSATLAR

Toplantıda katılımcılara hitap eden MTSO Başkanı Çakır, ADİM’in MTSO çatısı altında hizmet vererek bölge sanayisi ve KOBİ’leri için yeşil ile dijital dönüşümde önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti. Çakır, ADİM’in yeşil ve dijital dönüşümle ilgili eğitimler, konferanslar, seminerler, danışmanlık hizmetleri sağlanacağını ifade ederek, bu projeyle Mersin ile İzmir arasında birçok konuda işbirliği fırsatlarının doğacağını vurguladı.

Projenin başlamasıyla 48 ay boyunca ADİM’ler aracılığıyla KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine öncülük edileceği ifade edildi. Çakır, AB’nin farklı noktalarında bulunan ADİM paydaşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi fırsatına da değinerek, “KOBİ’lerin uluslararasılaşmasına önemli katkılar sunacağız” dedi. Mersin’e Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Çakır, ADİM’in bir başlangıç olduğunu ve önümüzdeki süreçte AB Komisyonu tarafından çıkacak özel proje çağrılarının Mersinli sanayici ve KOBİ’ler için değerli fırsatlar sunacağını sözlerine ekledi.

– MERSİN