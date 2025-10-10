Mersin Aydıncık’ta Kamyonet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

MERSİN’in Aydıncık ilçesinde bariyerlere çarpan bir kamyonetin sürücüsü Murat Özmen (45) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yenikaş Mahallesi Tüneller mevkisinde gerçekleşti. Murat Özmen’in kullandığı 33 AFS 017 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontroller sonucunda Özmen’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Özmen’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.