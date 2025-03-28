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Mersin Başantrenörü Sevim: “Fenerbahçe’yi Yenmek İstiyoruz”

MERSİN SPOR KULÜBÜ HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Mersin Spor Kulübü Başantrenörü Can Sevim, Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında yaptığı açıklamada, “Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Mersin ekibi, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maçın hazırlıkları, Başantrenör Sevim’in gözetiminde Servet Tazegül Spor Salonu’nda devam ediyor. Geçen hafta elde edilen Galatasaray galibiyetiyle morallerin yüksek olduğu belirtiliyor. Takımın yeni hedefi ise Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmek.

CAN SEVİM: “KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK”

Başantrenör Can Sevim, takımın motivasyonunun iyi olduğunu belirterek, rakipleri karşısında elimizden geleni yapmayı planladıklarını dile getirdi. Galatasaray galibiyetinin takımın sıralamadaki durumu açısından önemini vurgulayan Sevim, Fenerbahçe maçının zorluk derecesine değinerek, “Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe şu anda sadece Türkiye değil, EuroLig’de belki en formda olan takımlardan biri. Ama hazırlıklarımız iyi gidiyor. Maça kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp, kazanmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

EMRE TANISAN: “UMARIM MERSİN’E GALİBİYETLE DÖNERİZ”

Basketbolculardan Emre Tanışan da, takımın iyi bir performans sergilediğini ifade etti. Tanışan, “Fenerbahçe deplasmanı her takım için olduğu gibi bizim için de zor olacak. Çok formdalar, iyi bir sezon geçiriyorlar ama biz de çıkışta olan bir takımız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım istediğimiz gibi Mersin’e galibiyetle döneriz” diye konuştu.

KARTAL ÖZMIZRAK: “RAKİBİMİZ FORMDA AMA BİZ DE İYİ DURUMDAYIZ”

Oyunculardan Kartal Özmızrak ise Galatasaray ile oynanan maçta Avrupa’da çeyrek finale kalmış bir takımı yenmenin önemli bir başarı olduğunu belirtti. Özmızrak, “Fenerbahçe, şu an Avrupa’nın en formda takımlarından biri ama biz de iyi durumdayız. Deplasmanda ne kadar zorlu bir takım olduklarını biliyoruz. Çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

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