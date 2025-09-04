Haberler

Mersin Bozyazı’da Otomobil Seraya Çarptı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, bir seraya çarparak kazaya yol açtı. Bu olayda, 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerindeki Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi’nde meydana geldi.

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Alınan bilgiler doğrultusunda, 16 JEE 88 plakalı otomobil, yol çalışması yapılan bir alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak seranın içine girdi. Kazada yaralananların arasında 2 çocuk da bulunuyor. Olayı görenlerin hemen durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma gönderildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastaneye taşındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

