Mersin, Bursaspor’u 89-82’yle Yendi

MERSİN SPOR KULÜBÜ, BURSASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Mersin Spor Kulübü, kendi sahasında Bursaspor’u 89-82’lik skorla mağlup ediyor. Karşılaşma, Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleşti. Maçın hakemleri Zafer Yılmaz, Polat Parlak ve Nazlı Çisil Güngör oldu.

Mersin Spor Kulübü oyuncuları arasında en çok dikkat çeken isimler Cobbs 16, Kartal Özmızrak 14, Olaseni 16 ve Emre Tanışan 11 sayıyla katkı sağlıyor. Takımın başantrenörü Can Sevim, bu zaferle takımının momentumunu artırmayı hedefliyor.

BURSASPOR’UN DURUMU

Bursaspor tarafında ise Michineau 21, Sarper Mutaf 12 ve Brown 11 sayıyla öne çıkıyor. Takımın başantrenörü Serhan Kavut, maç sonrası yapılan değerlendirmede oyuncularının her türlü çabayı gösterdiğini fakat daha fazla mücadele etmenin gerekliliğinin altını çiziyor.

MAÇIN KISACA DEĞERLENDİRMESİ

1. periyot 25-17 Mersin Spor Kulübü’nün lehine tamamlandı. Devre 46-33, 3. periyot ise 70-50 Mersin’in üstünlüğüyle sona erdi. Sonuç olarak Mersin Spor Kulübü, tüm periyotlarda önde kalarak önemli bir galibiyet almayı başardı.