Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhaettin Kocamaz Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Kocamaz, partisinden istifa etti. Kocamaz, “Daha önce partiden gönderilmeye zorlanan birçok kişiden sonra sıranın bize geldiğini ve bu tür anlayışlarla daha fazla yol yürüyemeyeceğimi gördüğüm ve bize güvenenlerin bugüne kadar gönül ve yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızın Mersin adına taleplerini yerine getirmesi konusunda özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta çek git denildiği bir dönemde rahmetli Başbuğ’a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP’den istifa ediyorum” dedi.

TRT