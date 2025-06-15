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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çalışma Başlattı

YOL ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde kış şartları nedeniyle bozulan dağ yollarının onarımı için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, bu çalışmalara hız verdi.

ÇAMLIYAYLA’DA YÜKSEK KESİMLERDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Ekipler, Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde özellikle bozulmuş yolları onarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Onarım çalışmaları, kış şartlarında güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla devam ediyor.

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