Mersin Çukurova Basketbol’un Yeni İsim Sponsoru Çimsa

ÇİMSA’DAN MARKA DESTEĞİ

Çimsa, kadın basketbolunda Mersin’in önde gelen değerlerinden biri olan Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü (Mersin ÇBK) ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, kadın sporunun gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KADIN DESTEĞİNE VERİLEN ÖNEM

Çimsa CEO’su Umut Zenar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin kadınların her alanda desteklenmesini öncelikli bir konu olarak ele aldığını belirtiyor. Zenar, “Çimento farklı malzemeleri, büyük yapıları bir arada tutma işlevi gören bir malzeme. Bir birleştirici, güçlendirici… Biz sporu da aynı bu şekilde görüyoruz. Sporun, ülkemizi ve insanımızı bir arada tutan çok önemli bir değer olduğuna inanıyoruz. Özellikle kadınlar sahada oldukça, onların temsil ettiği değerler ülkemizde yayılmaya devam edecek. Biz de bu yolculukta kadınlarımızın yanında olacağız. Sporun birleştirici gücünü, bir kez daha, bu toprakların kalkınması, sosyal gelişimi için kullanacağız” ifadelerini kullanıyor.