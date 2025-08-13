Mersin’de 10 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

MERSİN’DE HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Mersin’de çeşitli suçlarla 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü gizlenmeye çalıştığı bazada yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, “resmi belgede sahtecilik”, “kasten yaralama”, “ruhsat silah bulundurulması” ve hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından hakkında kesinleşmiş ceza bulunan V.S.’nin saklandığı yeri tespit etti.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Düzenlenen operasyonda, V.S. gizlenmeye çalıştığı bazada yakalandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği ev incelemesinde 650 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 64 bin 200 lira ele geçirildi. V.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

Kentteki polis ekipleri, son bir hafta içinde toplamda 305 firari hükümlü ve şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerden 77’sinin cezaevine teslim edilmesi sağlandı. Böylece güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha ortaya kondu.